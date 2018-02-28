Kimsesiz ve yardıma muhtaç çocukların hayalini gerçekleştiren Mutluluğun Adresi Derneği, önceki gün Uşak'ta yaşayan Gülsüm'ün sesi oldu. Progeria (vücudun prematüre yaşlanması) hastası olan Gülsüm, dernek aracığıyla Murat Boz'a mesaj gönderdi.

Hayranı olduğu popçuyu görmeyi çok istediğini söyleyen Gülsüm'ün çağrısı, Boz tarafından karşılık buldu. Hayranının videosunu hesabında paylaşan Murat Boz, altına da "Senin canına kurban. Tabiki de buluşacağız. Beni Gülsüm’le ilgili bilgilendiren herkese teşekkür ederim. Buluştuğumuz günde Gülsüm’le size bir video çekeriz artık." notunu düştü.

Şarkıcı, bu hareketiyle takdir topladı.