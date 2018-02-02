Posta'nın haberine göre, Murat Boz, Hande Erçel ve Aslı Enver'in aralarının kötü olduğu iddialarına yanıt verdi.



Boz, “Ortada bir gerginlik yok. Tamamen uydurma. Hep beraber buluşup yemek yedik. Murat ile Hande birbirine çok yakışıyor. Allah mutlu etsin.” dedi.

Aslı Enver ile Hande Erçel'in sosyal medya hesaplarından birbirini takibe almaması Murat Bozu'un bu açıkalmasından sonra akıllarda soru işareti bıraktı.