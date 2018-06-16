HT Magazin'de yer alan habere göre, Murat Boz, bir televizyon programında çocuğunun eşi tarafından kaçırıldığını söyleyen Kevser adındaki bir annenin sesini geniş çevrelere duyurabilmek adına harekete geçti.

Ünlü şarkıcı Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına, “O annenin gözyaşlarının hem burada hem ahirette hesabı sorulacaktır. Anneleri çocuklarından ayıramazsınız” yazdı.



‘BENDEN DAHA İYİ KİMSE ANLAYAMAZ’

Boz’un paylaşımının ardından meslektaşı Rafet El Roman da konuya dahil oldu. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda “Bir anne veya baba asla çocuğunu kaçırmaz. Sadece onlar için endişe duyarlar, sahip çıkar veya mücadele ederler. Bunu benden daha iyi hiç kimse anlayamaz” yorumunda bulundu.

El Roman 2006 yılında boşanma hazırlığı yaptığı Tuğba Altıntop’a kızları Şevval ve Su’yu vermemek adına Almanya’da ikâmet ettiği evden ayrılıp çocuklarını başka yere götürmesiyle gündeme gelmişti.