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"MOBİLYA ALMAK GİBİ"

Murat Boz, yeni aldığı 3.2 milyon lira değerindeki Ferarri’siyle ilgili “Hayatımda spor arabalar hep oldu bunu bir şeyle ilişkilendirmek doğru değil. Gezersin sokakta bir mobilya görürsün ‘Ne kadar güzel’ deyip evine almak gibi bir şey” şeklinde konuştu.