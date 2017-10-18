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Bu durumu aleyhime bir karalama kampanyasına çevirmeye çalışan magazin sunucuları ya da gazetecileri, arasından zamanında şarkıcılık yapmış olanlar da varsa eğer dikkat etmelerini öneririm. Beni karalamaya çalışırken artniyetli eski çalışanlarından (vokalist, dansçı veya müzisyen) bir sigorta davası ile karşı karşıya kalırlarsa bu yazdıklarımı iki kez okumalarını tavsiye ederim.