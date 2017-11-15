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"HADİSE BENİ YANLIŞ ANLAMIŞ"

Konuyla ilgili olarak fikri sorulan Hadise, arkadaşı Murat Boz’u savunmak istemiş ve “Biz Murat’la konuştuk eve böcek yerleştirmişler bu çok ileri boyutta bir özel hayata ihlaldir. Buradan beni çıkarken çekebilirsiniz. Ama evinize işitme cihazı yerleştirmek ve dinlemek nedir. Biz ünlüyüz diye insan değil miyiz?” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.