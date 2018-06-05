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Çok geçmeden Murat Boz da Soner Sarıkabadayı'nın şarkısına eşlik ederken çekilen videosunu sayfasında yayınladı. Murat Boz'un şarkı seçimi 'Aslı'ya mesaj mı var' yorumlarına neden oldu.



İşte o sözler:



Kokusu burada kendisi yok gel de uyu!/

Ben ona ulaşamam, o bana ulaşabiliyorken.../

Buna rağmen bekle dese beklerim, bir ömür boyu...