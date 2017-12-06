Murat Boz ve Burak Özçivit'in 'kardeşliği' bitti!

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, 'Kardeşim Benim 2' filmi gişede sınıfta kalınca faturayı Murat Boz'a kesti.



24 Kasım'da vizyona giren film, ilk 3 günde yalnızca 213 bin kişi tarafından izlendi. Vizyondaki 2. haftasında da beklenen ilgiyi karşılamayan film, 420 bin kişi tarafından seyredildi.



İddiaya göre yurt içi ve yurt dışı galalarında yer alarak aynı zamanda yapımcısı olduğu filmin tanıtımı için çalışan Özçivit'in İstanbul'daki gala hariç hiçbir gösterime katılmayan Boz'la arası açıldı.



Özçivit, Boz'a tavır alıp popçuyu Instagram'da takipten çıkardı.



AİLE ARASINDA' FARK ATTI!



Filmin gişede uğradığı hüsranın kendisiyle bir ilgisinin olmadığını düşünen Boz da Özçivit'i takibi bıraktı.



İkili arasında esen soğuk rüzgarlar ise rakiplerinin işine yaradı. 1 Aralık'ta vizyona giren 'Aile Arasında' filmi, ilk 3 günde 505 bin kişi tarafından izlendi.



Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı başrolünü Demet Evgar'la Engin Günaydın'ın paylaştığı film, gişesi ve hasılatıyla 'Kardeşim Benim 2'yi ezdi geçti. 'Aile Arasında' ilk haftasında 7 milyon TL hasılat elde ederek 2 haftada yaklaşık 5 milyon TL gişe yapan 'Kardeşim Benim 2'ye tur bindirdi.



BU İLK DARGINLIK DEĞİL



'Kardeşim Benim' serisinde ağabey ile kardeşi canlandıran Boz ile Özçivit'in arasının daha önce de açıldığı konuşulmuştu.

İddiaya göre o dönemki dargınlık Fahriye Evcen ile Aslı Enver arasındaki soğuk rüzgarlardan kaynaklıydı.

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