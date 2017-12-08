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HT Magazin'in haberine göre, önceki gün Bağdat Caddesi’nde eşi Fahriye Evcen ile moralsiz biçimde görüntülenen Özçivit, gazetecilere ‘Takipten çıkarma da sorun da yok’ diye kısa açıklama yapsa da Murat Boz ile birbirlerini sosyal medyada takip etmedikleri ortaya çıktı.