Murat Boz ve Kibariye'den muhteşem düet

Harbiye Açıkhava Sahnesi önceki akşam, Türk Telekom’un yenilediği ve teknolojik altyapısını geliş- tirdiği dijital müzik platformu Muud’un tanıtımına ev sahipliği yaptı. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Muud’da en çok dinlenen sanatçılar arasında yer alan ünlü popçu Murat Boz, tanıtımda özel bir konser verdi.

BÜYÜK ALKIŞ ALDILAR

Özgün, Göksel, Pelin Öztekin, Yağmur Tanrısevsin ve Çiğdem Batur gibi ünlü isimlerin de izlediği konserde Kibariye, Murat Boz’la birlikte unutulmaz bir performansa imza attı. ‘Kaybolan Yıllar’ ve ‘Sil Baş- tan’ şarkılarını birlikte seslendiren ikili, büyük alkış aldı.

BOZ'U DURSUN ANONS ETTİ

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, konser öncesi yenilenen Muud’un özelliklerini ve geli- şim sürecini paylaştı. Dursun konuşmasının ardından platformun en çok dinlenen sanatçıları arasında yer alan Murat Boz’u sahneye davet etti.

Kibariye

murat boz