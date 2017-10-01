Murat Boz ve Kolpa grubu Erzurum'u salladı

Erzurum'da konser veren ünlü şarkıcı Murat Boz ve Kolpa grubu, hayranlarını coşturdu. Erzurum'da bir alışveriş merkezinin açılışının yapılmasının ardından düzenlenen konser de sahne alan Murat Boz ve Kolpa grubu şarkılarıyla geceye damga vurdu.

Sahneye ilk olarak çıkan Kolpa grubunun şarkılarıyla coşan Erzurumlular, finali ise Murat Boz şarkılarına eşlik ederek yaptı.

Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Kolpa, Erzurum'da bulunmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade ederek, bu etkinliği düzenleyen ekibe teşekkür etti. Konser Murat Boz'un şarkılarıyla sona erdi.