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HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre; Cannes Film Festivali’nde, fotoğraf çekimi sırasında rol arkadaşı Bennu Yıldırımlar’ın önüne geçtiği için eleştirilerin odağı olan Cemcir, konuyla ilgili ilk kez konuştu: “Benim 1 saniyemin bu kadar değerli olduğunu bilmiyordum.”