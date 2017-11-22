Murat Cemcir'den Şahan Gökbakar'a destek

9 Şubat 2018 tarihinde vizyona girecek 'Kayhan' filmini çok merak eden Murat Cemcir'in, sete yaptığı ziyarette renkli anlar yaşadı.



Ünlü oyuncu, 'Kayhan' karakterine hayat veren Şahan Gökbakar'la bu pozu verip meslektaşına olan desteğini gösterdi.



Gökbahar, Instagram'da yayınladığı kareye, "Kardeşim hayırlı olsuna geldi sete. Şubat'ta biz, Mart'ta siz sinemalar dolsun taşsın inşallah" notunu yazdı.

İşte Gökbakar'ın o Instagram paylaşımı:

