Cadde'nin haberine göre, Bebek’te bulunan bir gece kulübü çıkışı görüntülenen Murat Cemcir, patlayan flaşlardan tedirgin olup mekana geri kaçtı.

Yaklaşık 15 dakika sonra tekrar mekandan çıkan oyuncu, "Arkadaşlar bir anda flaşlar patlayınca tedirgin oldum. Kusura bakmayın, sizlik bir durum yok. Hayırlı geceler size, bana kırılmayın” dedi.