Murat Cemcir’in doğum günü mü altın günü mü?

Önceki gün 41 yaşına giren Murat Cemcir’in doğum gününü dostları esprili bir şekilde kutladı. Ünlü oyuncunun doğum gününü kutlayan arkadaşları ardından Cemcir'e Cumhuriyet altını taktı.



Bu kareyi Instagram'da paylaşan Cemcir, şu notu düştü:



"Dostlarımın bana verdikleri değer doğum günümde göğsümü kabarttı:" Oyuncunun takipçilerini gülme krizine sokan bu kare "Doğum günü mü, yoksa altın günü mü belli değil ama böyle dostlar düşman başına" dedirtti.

Hayranları Cemcir'e "Partiden doğru kuyumcuya git" esprisi yaptı.