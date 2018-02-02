Murat Ceylan, Survivor 2018 All-Starlar-Gönüllüler yarışmasında All-Starlar kadrosunda yarışacak. Survivor 2013'de Gönüllüler takımında yarışan Murat Ceylan, Survivor 2018'de yeniden yarışacak. Survivor izleyicileri Survivor 2018'de yarışacak Murat Ceylan'ın hayat hikayesini araştırmaya başladı. Peki, Murat Ceylan kimdir, kaç yaşında? İşte Murat Ceylan hakkında merak edilenler...

MURAT CEYLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? SURVİVOR 2018

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müzik ile ilgilenen Ceylan, lise eğitimini tamamladıktan sonra Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri alan Ceylan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünü bitirdi. Müzik hayatı dışında spor ile de ilgilenen Ceylan, İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde lisanslı binicilik yaptı. Bunun haricinde, fitness, surf ve paten sporu da hobileri arasında.

2013 yılında Survivor yarışmasında Gönüllüler takımında yarıştı. 2014 yılında Almeda Abazi ile birlikte "Para Bende" adlı yarışmada yarıştı. 2016 yılında söz ve müziği kendisine ait olan "Yeni Nesil" adlı albüm çıkarttı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER