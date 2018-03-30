Murat Ceylan kimdir

Murat Ceylan 1.80 boyu ve 73 kg kilosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlüler kadrosunda yer alan Murat Ceylan kaç yaşındadır? İşte Murat Ceylan'In biyogrofisi...

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1989 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Küçük yaşlardan beri müzik ile ilgilenen Murat Ceylan, 8 yıl boyunca İstanbul Devlet Konservatuarı Profesörü Ergican Saydam’dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü 3. Sınıfta lisans eğitimine devam etmektedir. Müzikten başka bir çok spor dalıyla da yakından ilgilenen Murat 7 yıldır profesyonel olarak fitness ile uğraşmaktadır. Ayrıca İstanbul Atlı Spor Kulübü’nde lisanslı binicilik yapmaktadır.

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