Popçu Murat Dalkılıç ile sevgilisi Hande Erçel 2 hafta önce tatil için Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmişti. Posta'nın haberine göre, ancak sevgililer tatilde sıkıntılı anlar yaşadı. Çünkü Murat Dalkılıç rahatsızlandı.

Sürekli başı dönen ve midesi bulanan popçu İstanbul'a dönüşte soluğu özel bir hastanede aldı. Murat Dalkılıç’a doktoru vertigo (kronik baş dönmesi) teşhisi koydu.

Popçu Murat Dalkılıç, 2 yıllık eşi oyuncu Merve Boluğur'dan Eylül 2017'de boşanmış, Aralık'ta da Merve’nin meslektaşı Hande Erçel ile yeni bir maceraya yelken açmıştı.