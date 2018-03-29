Makaron'un haberine göre, Murat Dalkılıç, film çekmek için banka kredisi çektiği haberlerine isyan etti. Dalkılıç, “Niye kaşınayım ki! Kredi çekmek için akıl sağlığımı yitirmedim. Başıma iş açacağım bir işe zaten girmem” dedi.



Sevgilisi Hande Erçel ile ilişkisi hakkındaki soruları da “Mutluyum, mutluyuz” diye yanıtladı.

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