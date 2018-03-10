Merve Boluğur’dan boşandıktan sonra Hande Erçel’le aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç önceki gece çapkınlık turuna çıktı. Güzel oyuncuyla yaklaşık 1 aydır birlikte olan ünlü popçu, Bebek’teki Angie adlı kulübe iki genç kadınla geldi. Kapıda gazetecileri fark eden Dalkılıç, yanındaki hanımefendileri önden içeri gönderdi.

Gazete Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre, durumu kurtarmak için muhabirlerin yanına gidip röportaj veren ünlü şarkıcı, “Günlerdir stüdyodayım, Yıldız Tilbe ile albüm çalışmaları var. Bugün Hande yanımda yok” dedi. Açıklamanın ardından içeri girip iki güzelle geç saatlere kadar eğlenen Dalkılıç, çıkışta basın mensuplarını atlatmak için arka kapıyı kullandı.