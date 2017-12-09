5 | 12

Başrolünde yer aldığı ‘Kardeşim Benim 2’ filminin yurtiçi ve yurtdışı galalarına katılmamasının nedenini şu sözlerle açıkladı: “Benim katılamayacağım çok önceden belliydi. Televizyon çekimlerim vardı. Bir gala için en az 3 gün vakit ayırmak zorundasınız. Benim öyle bir vaktim yok, o yüzden katılmam imkânsızdı.”