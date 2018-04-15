Posta'nın haberine göre, Murat Dalkılıç nedenini soranlara ''İnsanların, 'Sevgilisi üzerinden reklam yapıyor' diye düşünmelerini ve filmime karşı ön yargılı olmalarını istemedim'' yanıtını veriyor.

Murat Dalkılıç, 2015'te nikah masasına oturduğu oyuncu Merve Boluğur'dan geçen yıl eylül ayında boşanmıştı.

Boşanmanın ardından Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile 3.5 aydır aşk yaşıyor.

MURAT İLE HANDE COACHELLA'DA

İkili 1999'dan bu yana Amerika-California'daki Coachella Vadisi'nde yapılan 'Coachella Müzik ve Sanat Festivali'ne gitti, renkli karelerini sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.