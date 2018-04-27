HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, bulunduğu mekândan çıkarken basın mensuplarıyla karşılaşan ünlü popçu, kendisine yöneltilen sorular karşısında “Arkadaşlar her zaman konuşuyoruz ancak bugün çok yorgunum. Beni affedin, iyi geceler” dedi.

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