Vertigo, toplumda çok sık görülen bir sağlık sorunudur. Denge bozukluğu ile kendini gösteren vertigo, her yaşta görülebilir ve tedavi edilmediğinde hastayı yataktan kalkamaz hale düşürebilir. Eğer size etrafınızdaki her şey dönüyormuş gibi geliyorsa bu vertigo olabilir. Uzmanlara göre; vertigo bir hastalık değil, altında yatan nedenin araştırılması gereken bir belirti.

İŞTE MURAT'IN HASTALIĞI!

VERTİGO BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vertigo (baş dönmesi), kişinin yaşam kalitesini alt üst eder. Hasta, dairesel dönme şeklinde bir hareket hisseder. Kendisinin ya da tüm çevresindeki nesnelerin döndüğünü hisseder. Kimi zaman şiddetli olan bu baş dönmesi, kişinin acil servise kaldırılmasına neden olabilir. Vertigo, iç kulak ve sinir sistemi hastalıklarında ortaya çıkabilen bir belirtidir. Günde bir kaç defa baş dönmesi yaşıyor ve günlük yaşantınız bozuluyorsa mutlaka bir doktora başvurmalısınız.

VERTİGO HASTALIĞI NEDİR?

VERTİGO NEDENLERİ

Vertigonun çeşitli nedenleri olabilir.

● Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV)



● Meniere hastalığı



● Vestibüler Nörit (Denge sinirinin mikrobik olmayan iltihabı)



● Beyincik etkilenmesine bağlı baş dönmesi (Serebellar Vertigo)



● Vertiginöz migren



● Vertebrobaziller yetmezlik



● MS (Multipl Skleroz)



● Denge sinir tümörleri



● Yaralanma



● Alerji



● Yaşlılık



● Migren



● Boyun kireçlenmeleri ve boyun fıtığı



● Depresyon gibi psikiyatrik nedenler



● Vertigonun diğer nedenleri: Başta B12 vitamini olmak üzere çeşitli vitamin eksikliklerinde, uzun süreli alkol kullanımı sonrası hasarlar sonucunda, beyin zarına ait iltihaplarda, başta kanser ilaçları ve tüberküloz ilaçları olmak üzere ilaç yan etkilerinde, bazı epilepsi nöbetlerinde ve bunun benzeri pek çok nedenle de baş dönmesi görülebilir.

GÜNLÜK HAYATI KABUSA ÇEVİREN BAŞ DÖNMESİ: VERTİGO

İÇ KULAK KRİSTALLERİ YER DEĞİŞTİRİRSE BAŞ DÖNMESİ MEYDANA GELEBİLİR

İç kulak denge organdır, çoğu baş dönmesi iç kulak kaynaklı sorunlardan meydana gelir. Bazen kafa travması sonrası, herhangi bir kafatası kırığı olmadan iç kulak yapılarında sarsıntı ya da iç kulak kristallerinde yer değiştirmeye bağlı olarak baş dönmesi meydana gelebilir. Ancak vertigo teşhis edilmesi zor bir hastalıktır. Bu nedenle doğru teşhis için hastanın şikayetleri ayrıntılı bir şekilde dinlenmeli ve hastaya yeterli zaman ayrılmalıdır.

UNUTKANLIK İLE ALZHEİMER ARASINDAKİ FARK NASIL ANLAŞILIR?

VERTİGO TEDAVİSİ



Tedavide önemli olan şey; nedenin bulunmasıdır. Örneğin; vertigoya yol açan hastalık meniere hastalığı ise ilaç tedavisi, ilaç tedavisi yeterli olmadığı durumlarda da ameliyat yapılabilir. Ancak vertigonun sebebi tümörse ameliyat gerekir. Herhangi bir enfeksiyon sonucu veya psikojenik nedenlerden dolayı ortaya çıkan vertigolar istirahat ve basit ilaç tedavileriyle tamamen düzelir.

Kulaktan kaynaklı olarak yaşanan baş dönmesinin sebebi büyük çoğunlukla Benin Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV)'dur. BPPV, iç kulakta bulunan kristallerin iç kulak sıvısına düşmesi ile oluşur. Kişi özellikle yattığı yerde sağa sola dönmekle, bir şeyi yukardan alırken, aşağı eğilirken veya baş hareketi ile anlık birkaç saniyelik baş dönmesi hisseder. BPPV'nın tedavisi oldukça kolaydır. Kristaller, normalde bulunması gereken yerden kayarak, iç kulak sıvısının içinde oynar hale gelir. Kişi bir sedyeye başı geride duracak şekilde yatırılır ve çeşitli manevralarla o kristaller yerine oturtulabilir. İlaç tedavisine dahi gerek kalmaz. Bu işlem yapıldığı andan itibaren şikayetlerde belirgin düzeyde azalma görülür. Ancak bunun mutlaka hekim tarafından yapılması şart.

VERTİGODA BEYİN TÜMÖRÜ BENZERLİĞİ

VERTİGODAN KORUNMANIN YOLLARI

● Stresten uzak durun.

● Bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirin.

● Sağlıklı beslenin.

● Kahvaltıda yumurta tüketin, günde toplam bir avuç ceviz, badem, fındık ve fıstık yiyin.

● Günlük süt ve protein içerikli gıdalar tüketin.

● D vitaminini ihmal etmeyin, mümkün olduğu kadar güneşlenin.

● Tuzu azaltın, tuz iç kulaktaki sıvı artışına neden olup vertigoyu tetikleyebilir.

● Bol su için, vücuttaki su tuz dengesini korumak içim bol bol su için.

● Spor yapın, sporun her alanda olduğu gibi vertigoda da önemi büyük. Ancak ani hareketler barındıran ağır sporlardan uzak durun.

● Başınızı sağa ve sola hızlı çevirmeyin.

● Lunaparklardaki oyuncaklardan uzak durun.

● Hızlı araba kullanmayın.