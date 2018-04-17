Şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu sevgilisi Hande Erçel çifti en büyük açık hava festivali olarak tanımlanan Coachella 2018'e katıldı. Murat Dalkılıç sosyal medya hesabından ilk kez sevgilisi Hande Erçel ile fotoğrafını paylaştı.

Dalkılıç, sosyal medya hesabından Hande Erçel ile birlikte restaurantta çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcınınyoruma kapalı olarak paylaştığı fotoğrafa çok sayıda beğeni geldi.