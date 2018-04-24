'Sanane Cihanna' programına katılan ve Hande Erçel ile birlikte olan Murat Dalkılıç “Yakında evlilik var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Neden olmasın? Evlenebilirim. Evlilik insanların hayatında olmalı.”



Popçu, eski eşi Merve Boluğur’a gönderme yaparak, ‘’Hayatımda bir tane bile keşkem yok. Her yaşadığımın arkasındayım’’ dedi.

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