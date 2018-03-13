HT Magazin'de yer alan habere göre, Kars, Ardahan ve Erzincan’a giden ünlü şarkıcı, ‘Allah’ım Sana Sığındım’, ‘Seni Sordum’ ve ‘Mucizemsin’ isimli şarkılarına bir haftada üç klip çekti.

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