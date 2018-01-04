İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırdığı Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yerine vekalet edecek isim Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimle belirlenecek.

ATAŞEHİR'DE NE OLMUŞTU?

İstanbul'da bir başka CHP'li belediye başkanı Battal İlgezdi, 8 Aralık'ta Ataşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılmıştı. 16 Aralık'ta Belediye Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda İlgezdi'nin yerine vekalet edecek isim CHP'li İlhami Yılmaz olmuştu.

Hazinedar ile ilgili kararın ardından Beşiktaş için de benzer bir süreç yaşanacak. Belediye Meclisi'nde yapılacak seçim için belirlenecek tarihte başkanlığa vekalet edecek isim belli olacak.

BELEDİYE MECLİSİ'NDEKİ DAĞILIM

Murat Hazinedar ile birlikte görevden uzaklaştırılan Belediye Meclisi üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil dışında CHP'nin 26 üyesi daha bulunuyor. Belediye Meclisi'ndeki diğer üç koltuğun 2'si AK Parti'nin 1'i de İYİ Partili üyelerin.

Murat Hazinedar

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