Murat Kurşun ile Asena Toprak oğulları Murat Can, bugün SHOW TV'de Seda Sayan'ın konuğu oldu. Sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken aile izleyiciler tarafından merak ediliyor. Fantazi müziğin önemli isimlerinden Murat Kurşun ile 2015 Miss Turkey 3. Asena Toprak hakkında detaylar haberimizde.

MURAT KURŞUN KİMDİR?

Usta müzisyen, sanatçı Murat Kurşun 7 yaşından bu yana müzik ile uğraşmaktadır. Darbuka, Bateri, Org ve Saz çalabilme kabiliyetine sahiptir. Bugüne kadar bir çok usta sese söz ve müzikleri ile destek vermiştir.

Müzik dışında kariyerinde 7 senelik bir profesyonel futbolcuk geçmişine sahiptir. Günümüzde ise söz, müzik ve yorumları ile müzik severlerin karşısında yer almaktadır. Bugüne kadar Seni Sevmek, Yaşanan Ne Varsa, Sen Olmasan, Sevenler Gece Ölür, Görürüm Seninle Onu, Ben Yanayım ve İllede Sen isimli 8 adet albüme imzasını atmıştır.

ASENA TOPRAK KİMDİR?

Şarkıcı Murat Kurşun'un eşi Asena Toprak Miss Turkey 2015 finalistlerinden. İkili ilişkilerine klip setinde başlamış ve 2016 yılında evlenmeye karar vermiştir. Çiftin Murat Can adından bir oğulları var.

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