Murat Kurum yeni Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak göreve atandı. Cumhurbaşkanlığı sistemi resmen başladı. Beştepe'de düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. 12 yeni ismin dikkat çektiği yeni kabinede Murat Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanı oldu. Peki, Murat Kurum kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Murat Kurum hakkında merak edilenler...

MURAT KURUM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakultesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1999- 2005 yıllarında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005 – 2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda Uzman olarak görev yaptı. 2006 - 2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009 – 21.02.2012 tarihleri arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda Uzmanlık görevlerini üstlendi. 2009 yılından itibaren T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlük görevini icra ediyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDEKİ BAKANLIKLAR

Birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle:

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Maliye ve Hazine Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İsmi aynı kalan bakanlıklar ise şöyle:

Adalet Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Yeni sistemde toplam 16 bakanlık olacak.