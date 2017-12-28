Bir süredir tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) dün hayatını kaybeden Özmekik'in cenazesi, Keçiören Belediyesinin cenaze aracıyla Devrek Belediyesi morguna getirildi.

Burada yakınları tarafından alınan Özmekik'in cenazesi, Devrek Merkez Ulu Cami'de öğle vakti kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Mekekler köyünde toprağa verildi.

Dört çocuk sahibi Seher Özmekik'in cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci ile vatandaşlar katıldı.

Murat Özmekik

Türkiye Badminton Federasyonu

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