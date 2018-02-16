Cadde'nin haberine göre, flaşların patlamasıyla bir anda şok yaşayan Murat Pilevneli, "Çekin çekin, neyi çekiyorsunuz?" diyerek gazetecilere sitem etti.

Soruları yanıtsız bırakan Pilevneli, bir arkadaşını yolcu ettikten sonra iki kadın arkadaşı ile Nişantaşı'nın ara sokaklarında gözlerden kayboldu.