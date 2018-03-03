HT Magazin'de yer alan habere göre, yoğun ilgiyle karşılanan üçlüden Şeker, çoğu kadın olan sinemaseverlere “Demet Hanım filmimizin ve ekibimizin reisi. Biraz da kadınlar reis olsun dedik. Bu filmi kadınlara ithaf ettik. Bu ülke sizinle güzelleşecek” diye seslendi.





Bu Konu İle İlgili Haberler