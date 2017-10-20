Murat Ünalmış Kaz Dağları’nda ev inşa edecek

Doğa tutkunu oyuncu Murat Ünalmış, Kaz Dağları’nda arsa satın aldı. Boş zamanlarında doğasıyla ünlü yörede geçirmek isteyen oyuncu şu sıralar satın aldığı arsaya yapacağı evin projesi üzerinde çalışıyor.



HT Magazin’de Serkan Öztürk haberine göre, daha önce Kapadokya’da satın aldığı eski evi otele çeviren Ünalmış, iddiaya göre Kaz Dağları’nda aldığı arsanın bir kısmına da otel yapacak.

murat ünalmış