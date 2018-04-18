Sarı-siyahlı takımın orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ve sağ beki Issam Chebake, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Murat, geçen hafta sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında iyi oyun çıkarmaya çalıştıklarını ancak son saniyelerde yedikleri golle 2 puanı kaçırdıklarını söyledi.

Ligde kendilerinden alt sırada olan takımlarla aralarındaki puan farkını korumak için mücadele edeceklerini aktaran Yıldırım, "Her zaman galibiyet için sahaya çıkacağız. Taraftarımız da maç kazanmamızı ister. Beşiktaş karşılaşmasında galip geliriz, diye düşünüyorum. Çok zor bir maç olacak. Onlar da şampiyonluğa oynuyor. Her zamanki oyunumuzu oynarsak bir puan alırız" değerlendirmesinde bulundu.

CHEBAKE: PUAN KOPARMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Chebake ise ligin son haftalarında alınacak puanların çok önemli olduğunu ifade etti.

Ligde oynayacakları 5 maçın kaldığını hatırlatan Chebake, "Bu maçların içinde deplasmanda oynayacağımız Beşiktaş ile Galatasaray maçı da var. Beşiktaş ve Galatasaray'dan da puan koparmaya çalışacağız. Önümüzdeki karşılaşmalardan puan alarak, ligi en üst sıralarda bitirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Beşiktaş maçına ilişkin Chebake, "Beşiktaş ile bir önceki karşılaşmada neredeyse galibiyeti kaçıran taraf olduk. Aynısını İstanbul'da da yapmaya çalışacağız" ifadesini kullandı.

"Gelecek sezon için farklı bir takımda oynamayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Chebake, "Transferden önce ligde kalan 5 karşılaşmaya odaklanıyorum. Evkur Yeni Malatyaspor'da bir yıllık sözleşmem daha var. Bu kulüpte çok mutluyum" yanıtını verdi.

Öte yandan, Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.