Mücadelede 42. dakika oynanırken Evkur Yeni Malatyasporlu Murat Yıldırım, Ricardo Quaresma'ya sert bir tekme attı. Murat Yıldırım'ın tabanla Quaresma'nın göğsüne yaptığı müdahaleye hakem Halis Özkahya, sarı kart verdi. Beşiktaş, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken Murat Yıldırım'ın maç sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşım gündeme oturdu.

Instagram hesabından Quaresma'ya yaptığı faulün fotoğrafını paylaşan Murat Yıldırım, altına "Elimizden gelen her şeyi yaptık. Maalesef olmadı" ifadelerini kullandı. Murat yıldırım, kısa sürede yoğun tepki çeken bu paylaşımı sildi.

Murat Yıldırım, bir süre sonra bu kez Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Pozisyonda art niyetinin bulunmadığını dile getiren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Quaresma’yla yaşadığım pozisyonda direkt topa müdahalem vardı. Quaresma pozisyona dahil olunca ayağım ona doğru geldi. Kesinlikte art niyetim yoktu. Hakemde sanırım niyetimden dolayı kırmızı kart vermedi."

POZİSYONU BÜLENT YAVUZ YORUMLADI!

HTSPOR yorumcusu Bülent Yavuz, hakemin hatalı karar verdiğini dile getirdi. Bülent Yavuz'un pozisyon için yorumu şöyle:

"Murat Yıldırım'ın Quaresma'ya yaptığı karetevari hareket, kurallara göre kırmızı kart olmalıydı. Çünkü Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncunun ayak tabanıyla Quaresma'ya yaptığı hareket kırmızı kartı gerektiriyordu. Hakem burada sarı kart gösterdi ve hata yaptı."