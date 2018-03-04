Oyuncu Murat Yıldırım, 2008 Fas Güzeli İmane El Bani ile Aralık 2016'da evlenmişti. İkinci düğünü de Fas'ta yapmışlardı.

İlişkilerinde ilk günkü heyecanı koruduklarını söyleyen Murat Yıldırım ''İmane bana verilmiş en güzel hediye. Mucize gibi. Birlikte geçirdiğimiz her an için şükrediyorum.

O benim enerji kaynağım, tüm stresimi alıyor. Aşkımızı anlatmaya kelimeler yetmez'' dedi. İmane El Bani de Murat Yıldırım'a olan duygularını şöyle dile getirdi:

''Benim için en büyük nimet. Onun yanında kendimi kutsal hissediyorum, nefes aldığımın farkına varıyorum. Murat benim haritam, yol göstericim. Bu hayatta onsuz kaybolurum.

Gülünce, kalbim küt küt çarpıyor. Aşkımızın sonsuza dek devam etmesi için dua ediyorum.''