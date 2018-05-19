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Posta'nn haberine göre; 5 katlı, havuzlu ve bahçeli villaya 16 milyon lira ödeyen Yıldırım, evin tapusunu da eşi İmane Elbani’nin üzerine yaptığını açıklamıştı. Ünlü oyuncunun, villasının tadilat ve dekorasyonu için 1 milyon lira harcadığı öğrenildi.