Bakanlık resmi tanımıyla “Avrupa Birliği Ülkelerine İhracat Amaçlı Onaylanacak Süt İşletmelerinin Kontrol Prosedürü” iznini alan firmalardan olan Muratbey, AB’ye ilk ihracatını gerçekleştirdi.

2002 yılından bu yana Türk markalarına uygulanan yasağın, ihracat çalışmalarının önünde ciddi bir engel teşkil ettiğini belirten Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “Avrupa’ya ihracat yasağının kalkması ülkemiz için çok önemliydi. Bu yasağın kalkmasından sonra Avrupa Birliği’nin üretim sürecine getirdiği sıkı denetimlerden geçerek bu izni almaya hak kazanan sayılı firmalardan biri olmayı başardık. Geçtiğimiz ay ise tüm denetimlerden geçerek AB’ye ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkeler başta olmak üzere 6 Avrupa ülkesine pek çok ürün çeşidimizi ihraç etmeye başladık. Yıl sonuna kadar tüm AB ülkelerine ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi

İhracat rotalarını genişleten bu hamlenin Türkiye’nin ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirten Necmi Erol; ‘Ürünlerimizi Avrupa pazarıyla buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Özellikle süt ve süt ürünlerinde oldukça başarılı olan ülkelere ürünlerimizi ulaştırmak milli bir başarıdır. Başta Burgu olmak üzere yenilikçi ürünlerimizle ihracatımızın ciro içindeki payını yüzde 5‘den 18’e çıkarmıştık. Avrupa ihracatı ile de bu oranı iki katına ulaştırmayı hedefliyoruz. Elde ettiğimiz bu başarı, 2018 yılı büyüme hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak.” diye konuştu.

16 yıllık aradan sonra Avrupa’ya gerçekleştirdikleri ilk ihracat ile birlikte Muratbey olarak Türkiye’den Avrupa ülkelerine ihraç edilecek süt ürünleri kapısını araladıklarını belirten Erol; ‘‘Turquality’nin de bizlere verdiği destek ve güçle hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Gördüğümüz sonuçlar, aldığımız dönüşler bizi çok mutlu etti. Dünyada Türk peynirini marka haline getirmek istiyoruz. İhracat gerçekleştirdiğimiz diğer ülkelerde yapacağımız reklam çalışmalarıyla da marka bilinirliğimizi artıracağız’’ dedi.

Muratbey, Avrupa ülkeleri dışında ABD, Japonya, Ortadoğu ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Balkan ülkeleri, KKTC gibi dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıyor.