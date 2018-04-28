MURATBEY UŞAK - FENERBAHÇE DOĞUŞ: 81-90

SALON: Uşak Üniversitesi

HAKEMLER: Ziya Özorhon, İsmail Aydın, Kerem Baki

MURATBEY UŞAK: Calloway 20, Tayfun 13, Miles 15, Solomon 3, Carmichael 14, Şafak 11, Murat 5, Süleyman, Mehmet, Ali, Efe, Yiğit

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Dixon 9, Melih 4, Guduric 11, Melli 4, Ahmet 13, Wanamaker 8, Nunnally 13, Thompson 13, Datome 9, Sinan 2, Ege 2, Barış 2

1. PERİYOT: 25-14

İLK YARI: 41-39

3. PERİYOT: 57-63

Uşak Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 25-14 önde kapatan kırmızı siyahlı ekip, güçlü rakibinin kendisini yakalamasına engel olamadı. İlk yarı 41-39, üçüncü periyot ise 57-63 sonuçlandı. Bu skorla 27 maçta 5 galibiyette kalan Muratbey Uşak, son 3 haftada rakiplerini yakalama şansını yitirerek küme düşen ilk takım oldu.

Hafta içinde Baskonia'yı eleyerek THY Avrupa Ligi'nde üst üste dördüncü kez Final Four'a kalan, lig ve Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe ise maç eksiğine rağmen liderlik koltuğundaki yerini korudu. Sarı lacivertlilerde Thompson ve Nunnally 13'er sayıyla galibiyete katkı yaptı. Uşak'a Calloway'in 20 sayısı yetmedi.