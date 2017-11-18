Murray ile Lendl'ın yolları yine ayrıldı

Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, antrenörü Ivan Lendl ile bir kez daha yollarını ayırdı.

Murray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yardımları ve rehberliği için 57 yaşındaki Lendl'a teşekkür ederek, "Takım olarak çok şey öğrendik ve olağanüstü başarılar yakaladık. Şimdi Avustralya Açık'a ve rekabete yeniden dönmeye odaklandım." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 8 grand slam şampiyonluğu bulunan Lendl ile 2012-14 yılları arasında çalışan Murray, bu dönemde ABD Açık'ta, Wimbledon'da ve Londra Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmıştı.

Fransız Amelie Mauresmo ile ayrıldıktan sonra yine Lendl'ın antrenörlüğünde kortlara dönen Büyük Britanyalı tenisçi, olimpiyatlarda ve Wimbledon'da ikinci şampiyonluğuna uzanırken, kariyerinde ilk kez dünya klasmanının zirvesine çıktı.

Bu yıl Wimbledon çeyrek finalinde Sam Querrey'e elenen ve kalçasındaki sakatlık nedeniyle sezonu kapatan 30 yaşındaki Murray, dünya klasmanında 16. sıraya kadar geriledi.