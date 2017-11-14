Mursi her ay sağlık kontrolünden geçecek

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi'inde görülen "hapishaneler baskını" davasının bugünkü duruşmasında Mursi'nin her ay sağlık kontrolünün yapılması yönünde karar verildi.

AA'nın haberine göre; mahkeme ayrıca, özel oturumda Mısır'ın demokratik seçimlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin savunma heyetiyle görüşmesine izin verirken heyet üyeleri gizlilik taahhüdü gereği görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Mursi'nin büyük oğlu Ahmed Mursi, yaptığı açıklamada, babasının duruşma sırasında sağlık durumunun ve hayatının tehlike altında olduğunu tekrar ettiğini belirterek, "Babam, yaşamına dair doğrudan maruz kaldığı tehdit hakkında bilgi vermek için savunma heyetiyle görüşme talep etti." ifadesini kullandı.

Öte yandan tanıkların dinlenmesi için 27 sanıklı davanın bir sonraki duruşması 23 Kasım'a ertelendi.

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Kahire Ceza Mahkemes