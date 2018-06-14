Muş'ta Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Onbir ayın sultanı Ramazan ayının sonuna gelinmesi ile birlikte Muş halkı Ramazan Bayramı için heyecan içinde. Bu sene Ramazan Bayramı'nın, Müslümanların bayramı olarak bilinen Cuma gününe denk gelmesi ile birlikte İslam alemi çifte mutluluk yaşıyor. Peki, Muş'ta Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte 15 Haziran Muş bayram namazı saati...
MUŞ BAYRAM NAMAZI SAATİ! (RAMAZAN BAYRAMI 2018)
Muş'ta sabah kılınacak bayram namazı ile birlikte İslam alemi Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. 15 Haziran 2018 Cuma Muş Merkez'de Ramazan Bayramı namazı saat 05.33'de kılınacak.
İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden alınan bilgiye göre Muş'un ilçelerinin bayram namazı saatleri:
|MUŞ
|5:33
|HASKÖY
|5:32
|BULANIK
|5:29
|MALAZGİRT
|5:28
|KORKUT
|5:32
|VARTO
|5:32
BAŞKAN ASYA'DAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Asya, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Muş halkının ve tüm İslam aleminin bu özel gününü kutladı. Ramazan ayında elde edilen manevi değerlerin daha sonrada devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Asya, “Güzel ilişkilerin yaşandığı, paylaşımın artığı ve muhabbetin güçlendiği bir Ramazan ayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ramazan Bayramı ile sonuçlandırıp kutladığımız bu aydaki maneviyatın bundan sonra da devam etmesini temenni ediyorum” dedi.
Bayramların huzurun paylaşıldığı günler olduğunu ifade eden Başkan Asya; sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, dargınların barıştığı ve merhamet duygularının güçlendiği yeni bir Ramazan Bayramı’na erişmenin huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını kaydetti. Başkan Asya, “Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını geride bırakarak, sevgimizi, umutlarımızı, kardeşlik ve dostluğumuzu, mutluluğumuzu ve kederlerimizi paylaşma, bütün bir toplum olarak kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşıyoruz. Bayramlar, her yıl gelip geçen sıradan günler olmaktan öte güzelliklerin dalga dalga toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, beni biz yapan yüce dinimizin rahmet kaynaklı çağrısına kulak verilip, yanı başımızdakinin fark edildiği ve gözetildiği, toplumda açılan sosyal yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden güç kazandığı çok özel günlerdir. Büyük bir bütünün anlamlı bir parçası olduğumuzu anlayarak, elimizdeki maddi zenginliği, dilimizdeki güzel söz ve dileği, gönlümüzdeki sevgiyi herkesle paylaşarak ulaştığımız Ramazan Bayramı'nda nefsimizin ve bencilliğimizin bizi yönlendirmesine fırsat vermeden kırgınlıkları, dargınlıkları zihnimizden ve davranışlarımızdan söküp atmalıyız. Bayramlar bizleri aynı dinin, aynı inancın neşesinde birleştiren, iman kardeşliğinin tezahür sahneleridir. Bayramın sevincini, coşkusunu içimizde hissederek onu gönüllerden gönüllere, evlerden evlere taşımalıyız. Huzurlu, özgür bir hayat yaşamanın kadrini, kıymetini bilmemiz gerektiği kanaatindeyim. Birbirimize karşı kırıcı olmadan, hoşgörüye her zamankinden daha çok önem vermeli, bayramların bayram gibi geçmesi için, ülkemizin selameti için, birliğimize, dirliğimize halel getirecek her türlü girişime karşı durmalı, istenmeyen olayların bertaraf edilmesi için üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu nedenle bayramlar, sadece ailemizi değil, aynı şekilde çevremizdeki ihtiyaç sahibi ve sıkıntılı insanları da hatırlatan en güzel vesilelerdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik eder, bu bayramın bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğimizin pekişmesine ve huzurumuzun tesisine vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
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