Muş merkezli 4 ilde kaçak sigara operasyonu

Muş merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda 26 bin 796 paket kaçak sigara, kaçakçılıktan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 745 TL ile PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.



İHA'nın haberine göre, terör örgütü PKK'nın en büyük finans kaynaklarından olan gümrük kaçağı sigara ve bundan elde edilen gelirlerin önlenmesine yönelik Muş merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda, 26 bin 796 paket kaçak sigara, kaçakçılıktan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 745 TL ile kaçakçılık faaliyetlerinde kullanan bir adet minibüs ve PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin finans kaynaklarından biri olan gümrük kaçağı sigara ve sigara kaçakçılığından elde edilen gelirlere yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, Muş merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, 14 kişi yakalanmış, yakalanan şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 26 bin 796 Paket gümrük kaçağı sigara, kaçakçılıktan elde edilen para 59 bin 745 TL, kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan 1 adet minibüs ile PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirilmiştir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir" denildi.