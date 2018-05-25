Dünyanın uçabilen en ağır kuş türlerinden olan ve Türkiye'de nadiren görülen toy kuşu, Berce Alparslan Tarım İşletmesi bahçesinde ziraat mühendisi Recep Mengen tarafından bitkin halde bulundu.

AA'nın haberine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğüne getirilen kuş, tedavi için Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Toy kuşunun buradaki tedavinin ardından Van Yüzüncü Yıl Hayvan Hastanesine gönderileceği bildirildi.

Ziraat mühendisi Mergen, yaptığı açıklamada, toy kuşunu işletmenin arazisinde bitkin halde bulduğunu söyledi.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde görevli veteriner hekim Semih Türkcan, toy kuşunun neslinin tükenmekte olduğunu belirterek, "İlk muayenede herhangi bir yara görünmüyor. Kuşta bir bitkinlik var. Kuşu, gerekli tedavilerin ardından Van Yüzüncü Yıl Hayvan Hastanesine göndereceğiz." dedi.

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