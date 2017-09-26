Muş'ta terör operasyonu

Muş'ta bölücü terör örgütünün kış üslenmesi hazırlıklarına yönelik operasyonda 12 sığınakta patlayıcı ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce terör örgütü PKK'ya yönelik, "Şehit Jandarma Üstçavuş Serdal Uyanık 2017-94 Operasyonu" icra edildiği belirtildi.
Terör örgütünün Şenyayla bölgesindeki kış üslenmesi hazırlıklarına yönelik 23 Eylül'de icra edilen operasyonda çeşitli boyutlarda 12 sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sığınaklarda 710 kilogram un, 160 kilogram şeker, 117 kilogram bulgur, 100 kilogram makarna, 80 kilogram pirinç, 50 kilogram patates, 50 kilogram soğan, 42 kilogram çay, 30 toz hamur mayası, 23 helva, 18 kilogram margarin, 10 kilogram tuz, 10 kilogram nohut, 10 kilogram kekik, 8 kilogram çokokrem, 6 kilogram salça, 5 kilogram sıvı yağ, 2 kilogram mercimek, 2 kilogram zeytin, 2 kilogram pekmez, tahin, bin nescafe, kutu kahve, 2,5 kilogram tütün, 10 büyük tüp (7'si dolu), 10 küçük tüp (5'i dolu), testere, 4 puşi, kışlık elbise için bir top keten kumaş (400 metre), 10 takım kar elbisesi, eldiven, çorap, 9 mont, 4 yağmurluk, 4 uyku tulumu, el yapımı hedik ele geçirilmiştir."
Açıklamada ayrıca, sığınaklarda yapılan aramalarda 4 akü, 34 orta boy pil, 5 radyo parçası ve patlayıcılarda kullanılan elektronik devre kartı, 150 metre elektrik kablosu, ısıtıcı, tüplü ekmek fırını, tüplü ekmek pişirme sacı, tüplü ocak, 200 metre naylon sera, 100 metre branda, muhtelif miktarda mutfak malzemesi, 2 kilogram çivi, 2 kürek ile 2 kazma bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Olayla ilgili adli işlemlere başlanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamındaki operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.