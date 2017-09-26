Muş'ta terör operasyonu

Muş'ta bölücü terör örgütünün kış üslenmesi hazırlıklarına yönelik operasyonda 12 sığınakta patlayıcı ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce terör örgütü PKK'ya yönelik, "Şehit Jandarma Üstçavuş Serdal Uyanık 2017-94 Operasyonu" icra edildiği belirtildi.

Terör örgütünün Şenyayla bölgesindeki kış üslenmesi hazırlıklarına yönelik 23 Eylül'de icra edilen operasyonda çeşitli boyutlarda 12 sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sığınaklarda 710 kilogram un, 160 kilogram şeker, 117 kilogram bulgur, 100 kilogram makarna, 80 kilogram pirinç, 50 kilogram patates, 50 kilogram soğan, 42 kilogram çay, 30 toz hamur mayası, 23 helva, 18 kilogram margarin, 10 kilogram tuz, 10 kilogram nohut, 10 kilogram kekik, 8 kilogram çokokrem, 6 kilogram salça, 5 kilogram sıvı yağ, 2 kilogram mercimek, 2 kilogram zeytin, 2 kilogram pekmez, tahin, bin nescafe, kutu kahve, 2,5 kilogram tütün, 10 büyük tüp (7'si dolu), 10 küçük tüp (5'i dolu), testere, 4 puşi, kışlık elbise için bir top keten kumaş (400 metre), 10 takım kar elbisesi, eldiven, çorap, 9 mont, 4 yağmurluk, 4 uyku tulumu, el yapımı hedik ele geçirilmiştir."

Açıklamada ayrıca, sığınaklarda yapılan aramalarda 4 akü, 34 orta boy pil, 5 radyo parçası ve patlayıcılarda kullanılan elektronik devre kartı, 150 metre elektrik kablosu, ısıtıcı, tüplü ekmek fırını, tüplü ekmek pişirme sacı, tüplü ocak, 200 metre naylon sera, 100 metre branda, muhtelif miktarda mutfak malzemesi, 2 kilogram çivi, 2 kürek ile 2 kazma bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Olayla ilgili adli işlemlere başlanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamındaki operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.