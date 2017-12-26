Muş'ta düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

AA'nın haberine göre, operasyonda, terör örgütünün talimatları doğrultusunda Varto ilçesinde 2015'te sözde "özerklik/öz yönetim" ilanına katıldıkları tespit edilen 10 zanlının ikametinde arama yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aramalarda örgütün sözde 'değer ailesi' olarak belirlediği liste, sözde 'halk meclisi' olarak belirlediği liste, PKK/KCK adına faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları ve sorumluların bulunduğu liste ele geçirilmiştir. Ayrıca KCK/TM alan yapılanmasına bağlı basın komitesi içerisinde faaliyet yürüten ve yurt dışında yayın yapan Mezopotamya Haber Ajansında muhabirlik yaptığı tespit edilen Seda kod adlı bir kişi ile 11 kişi gözaltına alınmıştır. Adli makamlarca 9 kişi tutuklanmış, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

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