Musa Çam, Meclis'te yaşanan gerilimli oturum sonrası merak edilmeye başlandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Musa Çam'a, seçim ittifakına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı Genel Kuruldan 3 birleşim çıkarma cezası verildi. İşte CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'a dair detaylar...

MUSA ÇAM KİMDİR?

5 Ekim 1953’te İzmir’de doğdu. Buca Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi bölümü mezunu. 1971 yılında CHP’ye üye oldu, gençlik kollarında çalıştı. 1977 yılında Merkez İlçe gençlik kolu başkanlığına, 1979 yılında İzmir İl gençlik kolu başkanlığına seçildi. Mayıs 1979’da yapılan 24. Kurultay’da divan katipliği yaptı. 12 Eylül askeri darbesiyle tutuklandı ve MGK kararı ile 10 yıllık siyasi yasak kapsamında kaldı. 1987 yılında referandumla yasağı kalktı. İlki 1991’de SHP’de, ikincisi ise 1999’da CHP’de olmak üzere iki kez önseçime girdi ve her ikisinde de ikinci sıraya seçildi. İzmir Belediyesi ve Tariş’te işçi olarak çalıştı. 1975 yılında DİSK Genel İş Sendikası işyeri temsilcisi, Şube yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1993 yılında DİSK Ege Bölge temsilciliği, 2000 yılında DİSK yönetim kurulu üyeliği ve 2002-2008 döneminde DİSK genel sekreterliği görevlerinde bulundu. Çam, 2 çocuk babasıdır.

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