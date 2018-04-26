HT Magazin'de yer alan habere göre, sözü Abdurrahim Karakoç’a, müziği kendisine ait olan ‘Mihriban’ türküsünün ‘Çukur’ dizisiyle yeniden gündeme gelmesi hatırlatılan sanatçı, “Herkesin bir Mihriban’ı var. Ben hayatımda bir kez âşık oldum. Hâlâ

âşık olduğumu düşünüyorum” diye konuştu.

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