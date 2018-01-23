Zeytin Dalı Harekatı'nda Kilis'in Gülbaba köyünün güneydoğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Ayaş'ın Bayat köyünde toprağa verilecek.

MUSA ÖZALKAN'IN VASİYETİ

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, devletin ailesine vereceği paranın, müdavimi olduğu bir dernek aracılığıyla Telafer'deki Türkmen çocuklara okul yapınmında kullanılmasını ve adının konulmasını vasiyet ediyor.

MURAT ÇELİKER'DEN DUYURU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Twitter hesabından paylaştı.

"Afrin Şehidimiz Musa Özalkan’ın vasiyeti olan, Telafer’de Anaokulu, Kreş veya kültür merkezi yaptırılarak adının verilmesi isteğini , MHP Lideri Devlet Bahçeli üstlenmiştir. Şehidimizin son arzusu yerine getirilerekcektir..Ruhu şad mekanı cennet olsun.."

— Murat Çeliker (@mrtclkr) January 23, 2018

ARKADAŞI, ŞEHİT ÖZALKAN'IN VASİYETİNİN DETAYLARINI HABERTÜRK'TE ANLATTI

Musa Özalkan'ın arkadaşı Çağrı Koçyiğit, şehidin vasiyetinin ayrıntılarını Habertürk TV'de anlattı. Koçyiğit, şehit Özalkan'ın Fırat Kalkanı Herakatı'nda da yer aldığını söyledi.

Şehidin Twitter mesajı sosyal medyada konuşuluyor

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, şehit Musa Özalkan hakkında bir taziye mesajı yayınladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) resmi Twitter hesabından yayımlanan taziye mesajında, "Başımız Sağolsun, Allah Rahmet Eylesin. Nur İçinde Yatsın. Silah arkadaşımız 22 Ocak 2018 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim." ifadeleri yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYE TELGRAFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Suriye sınırında terör örgütü PYD/PKK/KCK-YPG ve DEAŞ unsurlarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan ile Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu, Jandarma Astsubay Çavuş Hilmi Öz, Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek, Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan ve Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe'nin ailelerine telgraf göndererek başsağlığı diledi.

EMİNE ERDOĞAN'DA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Emine Erdoğan Afrin Harekatı'nda şehit düşen 2 asker hakkında bir taziye mesajı yayınladı.

— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) January 23, 2018

MAHİR ÜNAL'DAN MUSA ÖZALKAN PAYLAŞIMI

“Biz aşkı, vatan için canını verenlerden öğrendik” diyen kahramanımız Musa Özalkan, pervanenin ışığa koştuğu gibi vatanı için şehadete koştu.Vasiyeti ile insanlık dersi verdi.Şehadetine şahidiz.Milletimizin başı sağolsun.

— Mahir Ünal (@mahirunal) January 23, 2018

Şehidin ağabeyi Necip Özalkan'ın açıklamaları

"Koşarak şehadet şerbetini içmeye gitti"

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba köyünün güneydoğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın başkentin Sincan ilçesindeki babaevinde yas var. Kilis'in Gülbaba köyünün güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit düşen Özalkan'ın, Ankara'nın Sincan ilçesi Törekent Mahallesi'ndeki babaevine, şehadet haberinin ardından Türk bayrakları asıldı.

Şehidin annesi Hatice ve babası Selahattin Özalkan ile diğer aile üyeleri, taziyeleri kabul etti. Sincan Belediyesince evin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin ağabeyi Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişi Necip Özalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin 2008'den bu yana astsubay olarak görev yaptığını belirtti. Şehidin 2015'e kadar Bolu Dağı Komando Tugayında görevli olduğunu, yılın 9 ayı Şırnak, Gabar, Cudi, Kuzey Irak ve diğer birçok bölgede operasyonlara katıldığını anlatan ağabey Özalkan, "Bunların bir kısmını ailem üzülmesin diye söylemezdi. Kendisi benimle paylaşırdı." dedi.

"Ağabey sabah kara harekatı yapılacak"

Özalkan, kardeşinin 2015'te Kayseri'ye gittiğini, 2017'de tekrar Tunceli Dağ Komando Tugayına tayininin çıktığını aktararak, şöyle devam etti:"Kendisi 2017 Haziran'da tayin olduktan sonra El Bab yakınlarında bir karakolda görev yapıyordu. Afrin operasyonu başlayacağını daha önceden biliyor, tahmin ediyorlardı komutanları vesilesiyle. Aralık ayı başı gibi El Bab'dan geri Gaziantep sınırına çekilmişlerdi. Orada gerekli eğitimlerini tamamlayıp, sizin de bildiğiniz üzere Afrin operasyonu başlar başlamaz, kara harekatının olduğu pazar günü sabahleyin Afrin'e girdiler. Cumartesi günü akşam konuşmuştum kendisiyle en son. 'Ağabey sabah kara harekatı yapılacak, muhtemelen biz gireceğiz. Annemler üzülmesin onlara söylemedim, senin bilgin olsun' demişti. Koşarak şehadet şerbetini içmeye gitti."Özalkan, kardeşine şehitlik mertebesi nasip olduğu için Allah'a şükrettiğini, kendilerine de bu mertebenin nasip olması için dua ettiğini vurguladı.

"Annemin de babamın da başları dimdik"

Özalkan, şehit kardeşinin Allah yolunda, vatana, millete hizmet etmek için görevini en iyi şekilde yaptığının altını çizerek, şunları kaydetti:"Biz de inşallah onun şehitlik mertebesinden faydalanırız. Rabbim bizlere de böyle güzel ölümler nasip etsin. Allah devlete, vatana millete zeval vermesin. Bayrağımız inmesin, İslam'ın son sancaktarı olan bu ülke için bu devlet için hepimiz bin ölür bin doğarız. Elimizden gelen neyse, nerede görev yapıyorsak sonuna kadar en iyi şekilde vatanımıza, milletimize, devletimize hizmet ederiz. Biz bu düsturla yetiştik. Çok şükür annemin de babamın da başları dimdik. Bu bizim için bir kıvanç, mutluluk. Elhamdülillah diyoruz."

5 aylık kızı var. Kardeşinin evli ve Ayşe Gökçen isimli 5 aylık bir kızı olduğunu belirten ağabey Özalkan, "O bizim, hepimizin, tüm vatanın kızı, kardeşi. Rabb'im onun ömrünü bahtını açık etsin." ifadesini kullandı.Özalkan, sözlerine şöyle devam etti:"Kendisinin vasiyeti olduğuna dair bir mesajı varmış. Ben de İstanbul'daydım. Gece 04.00 gibi döndüm Ankara'ya. Döndükten sonra öğrendim. Mesaj attığı arkadaşları, 'Evet, bize böyle bir mesaj attı' diye teyit ettiler. Muhtemelen vasiyeti doğru diye düşünüyorum. Benim haberim yoktu vasiyetinden, ben de yeni öğrendim. Kendi adına Türkmen bölgesinde Suriye'de bir okula isminin verilmesini istemiş."Şehit Musa Özalkan'ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde bugün öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Ayaş'ın Bayat köyünde toprağa verilecek.

Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan Ankara'ya uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Suriye sınırında terör örgütü unsurlarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Alkan'ın naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Ankara'ya uğurlandı. Kilis'in Gülbaba köyünün güneydoğusunda dün PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Alkan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na getirildi.Burada düzenlenen törenin ardından Alkan'ın naaşı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri uçakla Ankara'ya gönderildi.

Törene, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile askeri erkan katıldı.

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